PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Ehemann ist mit gekochtem Essen unzufrieden und schlägt Frau

Hagen-Mitte (ots)

In der gemeinsamen Wohnung eines Ehepaares kam es am Montag (01.06.2026) zu einer häuslichen Gewalt. Der Mann beschwerte sich um circa 18 Uhr über das gekochte Essen seiner Frau und schlug ihr im Zuge seines Ärgernisses mehrfach auf den Rücken. Daraufhin floh die Frau aus der Wohnung. Der 29-Jährige verließ die Wohnung ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Frau meldete den Vorfall der Polizei. Einsatzkräfte trafen vor Ort ein und brachten in Erfahrung, dass es bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt zwischen den Ehepartnern zum Nachteil der Frau gekommen ist. Aufgrund dessen verwiesen die Beamten den Mann der Wohnung und erteilten ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 09:52

    POL-HA: Vier Jungen bewerfen Frau mit Steinen - wer kennt die Jugendlichen?

    Hagen-Eilpe (ots) - Am Montag (01.06.2026) bewarfen bislang unbekannte Jugendliche in Eilpe eine 33-jährige Fußgängerin mit Steinen und beleidigten sie. Die 33-Jährige ging um circa 18 Uhr entlang der Hasselstraße in Richtung Einkaufszentrum. Ihr kamen vier Jungen entgegen, nahmen Steine vom Boden auf und warfen die Frau mit diesen ab. Dabei wurde sie unter ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 14:34

    POL-HA: Sondereinsatz des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei

    Hagen (ots) - Mit einem weiteren Sondereinsatz in den Konzeptbereichen Hauptbahnhof, Wehringhausen und Altenhagen setzten Einsatzkräfte der Hagener Polizei am Freitag (29.05.2026) zahlreiche Kontrollmaßnahmen um. Dadurch konnten sie unter anderem eine Person mit offenem Haftbefehl festnehmen. Der Einsatz begann für die Beamten des Schwerpunktdienstes und des ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:40

    POL-HA: Schlägerei zwischen mehreren Männern

    Hagen-Altenhagen (ots) - In Altenhagen schlugen am Samstagabend (30.05.2026) mehrere Männer auf offener Straße aufeinander ein. Etwa gegen 20.50 Uhr trafen die Beteiligten am Märkischen Ring zusammen. Laut Zeugen stand ein Auto vor einer grünzeigenden Ampel und setzte seine Fahrt nicht fort, da sich der Fahrer mit einem Fußgänger unterhielt. Der Fahrer des dahinter befindlichen Wagens stieg aus und sprach die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren