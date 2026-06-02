Polizei Hagen

POL-HA: Ehemann ist mit gekochtem Essen unzufrieden und schlägt Frau

Hagen-Mitte (ots)

In der gemeinsamen Wohnung eines Ehepaares kam es am Montag (01.06.2026) zu einer häuslichen Gewalt. Der Mann beschwerte sich um circa 18 Uhr über das gekochte Essen seiner Frau und schlug ihr im Zuge seines Ärgernisses mehrfach auf den Rücken. Daraufhin floh die Frau aus der Wohnung. Der 29-Jährige verließ die Wohnung ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Frau meldete den Vorfall der Polizei. Einsatzkräfte trafen vor Ort ein und brachten in Erfahrung, dass es bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt zwischen den Ehepartnern zum Nachteil der Frau gekommen ist. Aufgrund dessen verwiesen die Beamten den Mann der Wohnung und erteilten ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot. (rst)

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