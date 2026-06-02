Polizei Hagen

POL-HA: Vier Jungen bewerfen Frau mit Steinen - wer kennt die Jugendlichen?

Hagen-Eilpe (ots)

Am Montag (01.06.2026) bewarfen bislang unbekannte Jugendliche in Eilpe eine 33-jährige Fußgängerin mit Steinen und beleidigten sie. Die 33-Jährige ging um circa 18 Uhr entlang der Hasselstraße in Richtung Einkaufszentrum. Ihr kamen vier Jungen entgegen, nahmen Steine vom Boden auf und warfen die Frau mit diesen ab. Dabei wurde sie unter anderem am Kopf getroffen. Sie stellte die Jugendlichen zur Rede, woraufhin sie die 33-Jährige beleidigten. Die jungen Täter flüchteten anschließend in Richtung Volmestraße, einer von ihnen mit einem E-Scooter.

Die Jungen haben dunkle, zum Teil lockige Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt waren sie bekleidet mit grauen und schwarzen T-Shirts sowie kurzen Hosen. Lediglich einer der Jungen trug eine blaue, lange Jeans.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

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