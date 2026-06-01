Polizei Hagen

POL-HA: Sondereinsatz des Schwerpunktdienstes und der Kriminalpolizei

Hagen (ots)

Mit einem weiteren Sondereinsatz in den Konzeptbereichen Hauptbahnhof, Wehringhausen und Altenhagen setzten Einsatzkräfte der Hagener Polizei am Freitag (29.05.2026) zahlreiche Kontrollmaßnahmen um. Dadurch konnten sie unter anderem eine Person mit offenem Haftbefehl festnehmen.

Der Einsatz begann für die Beamten des Schwerpunktdienstes und des kriminalpolizeilichen Einsatztrupps um 9.30 Uhr in Altenhagen. Polizisten des Einsatztrupps wurden im Bereich eines Spielplatzes auf einen 25-jährigen Mann aufmerksam, der zu diesem Zeitpunkt bereits polizeibekannt war. Der Mann wurde vor Ort von uniformierten Kräften kontrolliert und anschließend aufgrund eines offenen Haftbefehls festgenommen. Danach brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Weiterhin erkannten zivile Beamte einen Mann wieder, der wegen des Handels mit Betäubungsmitteln bereits in Erscheinung getreten war. Sie beobachteten ihn und zogen uniformierte Kräfte hinzu, die sich dem Mann näherten. Als er die Beamten sah, entledigte er sich offenbar der Drogen und versuchte, vor den Polizisten wegzurennen. Die Einsatzkräfte eilten ihm nach und konnten ihn stellen. Da der Mann bereits einschlägig als lokaler Drogendealer bekannt war, lag gegen ihn ein Bereichsbetretungsverbot für den Bereich rund um den Hauptbahnhof vor. Die weggeworfenen Drogen, mutmaßlich Heroin, stellten die Einsatzkräfte sicher. Im Zuge weiterer Personenkontrollen stellten die Beamten zwei weitere Verstöße gegen bestehende Bereichsbetretungsverstöße fest und fanden bei einer Person mehrere Tütchen mit Cannabis.

Im Bereich des Jugendamtes am Berliner Platz stellten zivile Polizisten zwei Personen fest, die in Gegenwart von Minderjährigen Marihuana konsumierten. Sie erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Vor Ort bedankten sich lokale Ladenbetreiber bei den Polizisten für ihren Einsatz. (rst)

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