Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Fußgängerin von Pkw erfasst - leicht verletzt

Stade (ots)

Am Samstag gegen 09:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Mini Cooper die Schützenhofstraße in Richtung Am Fleet und beabsichtigte, nach rechts in Richtung Ortsmitte einzubiegen. Im Einmündungsbereich stoppte die Jorkerin ihren Pkw. Beim Wiederanfahren übersah sie jedoch eine Fußgängerin, die entlang der Straße Am Fleet ebenfalls in Richtung Ortsmitte ging.

Die 34-jährige Geestländerin wurde von dem Pkw erfasst und erlitt dabei mehrere leichte Verletzungen. Sie verzichtete vor Ort auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Ein Augenzeuge hatte den Unfall beobachtet und umgehend Erste Hilfe geleistet.

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