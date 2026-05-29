Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Drochtersen

Stade (ots)

Ein bisher unbekannter Täter ist am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:00 h in Drochtersen in der Meisterstraße nach dem gewaltsamen Öffnen einer rückwärtigen Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und hat dieses anschließend durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 912340.

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