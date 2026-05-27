Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Trunkenheitsfahrt - Polizei entdeckt gestürzten Radfahrer

Stade (ots)

Einer Stader Funkstreife fiel am Dienstag gegen 08 Uhr ein Mann an der B74 in Wiepenkathen auf, der am Boden neben seinem Fahrrad lag. Der 51-Jährige erklärte den Beamten, dass er mit dem Rad gestürzt sei, jedoch keine medizinische Hilfe benötige.

Die Polizisten stellten bei dem Mann allerdings deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließender Test ergab eine Konzentration von über 1,9 Promille. Auch nach seiner Belehrung als Beschuldigter im Strafverfahren blieb der 51-Jährige bei seinen Angaben, dass er auf dem Weg zu Verwandten mit dem Fahrrad gestürzt sei. Im EKS wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell