Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter hantiert im Zug mit Messer und bedroht Bahnmitarbeiter - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag zwischen 11:14 h und 11:45 h ist es in der Regionalbahn 5 "Start Unterelbe" auf der Strecke von Cuxhaven nach Hamburg kurz vor dem Bahnhof Horneburg zu einem Vorfall gekommen, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Eine bisher unbekannte männliche Person mit mitteleuropäischem Aussehen, ca. 25-35 Jahre alt, hantierte im o.g. Regionalzug von Cuxhaven nach Hamburg offen mit einem verbotenen Butterflymesser. Ein auf dem Weg zur Arbeitsstelle befindlicher Mitarbeiter der DB Sicherheit wurde auf diesen aufmerksam und wurde in der Folge verbal bedroht. Der Zug wurde nach Einfahrt in den Bahnhof Horneburg gestoppt. Sofort entsandte Einsatzkräfte der PSt Horneburg und der Verfügungseinheit der PI Stade suchten den Zug inklusive aller WC-Räume leider erfolglos nach dem Täter ab.

Vermutlich war diesem aber direkt nach Einlaufen des Zugs im Bahnhof die Flucht aus dem hinteren Zugteil gelungen. Der Zug hielt bereits vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte.

Nach negativ verlaufener Absuche und Sachverhaltsaufnahme mit dem Mitarbeiter der DB Sicherheit wurde die Weiterfahrt freigegeben.

Gegen den unbekannten Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Führens eines Butterflymessers und Bedrohung eingeleitet.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unbekannten beschreiben können oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

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