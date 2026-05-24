Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motorradfahrer kollidiert mit Rennradfahrer - beide Beteiligten zum Teil schwer verletzt

Stade (ots)

Gegen 11:40 h heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 in der Gemarkung Ovelgönne, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Langlingen mit seiner Honda CRF1100 in Fahrrichtung Buxtehude unterwegs. Ein auf dem Radweg fahrender 70-jähriger Rennradfahrer aus Neu Wulmstorf wechselte dann plötzlich offenbar ohne die Verkehrslage zu beachten auf die Straße.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Beide Beteiligten stürzten auf die Fahrbahn.

Der Rennradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 29 in eine Hamburger Klinik geflogen werden.

Der Motorradfahrer wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert.

An beiden Zweirädern entstand Sachschaden.

Die Feuerwehren aus Immenbeck und Ovelgönne-Ketzendorf wurden alarmiert und rückten an der Einsatzstelle an.

Die Feuerwehrleute unterstützten die Polizei und den Rettungsdienst und sicherten das Motorrad ab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell