Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer kommt unter Alkoholeinfluss mit einem nicht zugelassenen Auto von der Straße ab und Fahrzeug überschlägt sich, Polizei Horneburg sucht Unfallzeugen

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Stade (ots)

1. Autofahrer kommt unter Alkoholeinfluss mit einem nicht zugelassenen Auto von der Straße ab und Fahrzeug überschlägt sich

In der vergangenen Nacht ist es gegen 01:10 h auf der Kreisstraße 26 zwischen Grundoldendorf und Harsefeld zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Buxtehude war zu der Zeit in Richtung Harsefeld unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er dann im Verlauf einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er ein Verkehrsschild und einem Baum und landete mit der Front in einem Straßengraben. Sein Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Der 43-Jährige konnte noch selbst aussteigen.

Nach Angaben des Fahrers war er einem entgegenkommenden PKW ausgewichen und danach von der Straße abgekommen.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkohol am Steuer unterwegs war, seine Atemalkoholkonzentration betrug über 2,00 Promille.

Zudem war das Auto nicht zugelassen und mit Kennzeichen, die zu einem anderen Fahrzeug gehören, ausgestattet. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Er wurde nach der Erstversorgung durch eine Notärztin vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauch ermittelt.

Die Feuerwehr Apensen wurde zur Unfallstelle alarmiert. Die Feuerwehrleute leuchteten den Unfallort aus, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und sicherten das Unfallfahrzeug ab.

Die K 26 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu einem möglichen entgegenkommenden Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Polizei Horneburg sucht Unfallzeugen

Am Freitag, den 22.05.26, kam es gegen 19:30 h zu einem Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt Horneburg.

Eine 62-jährige Fahrerin eines Peugeot aus Stade kam von der A26 aus Stade und bog im Einmündungsbereich nach links in Richtung Horneburg auf die Kreisstraße 36 ein. Ein zur gleichen Zeit aus Richtung Neuenkirchen kommender 50-jähriger Fahrer eines Seat aus Horneburg konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Peugeot zusammen. Beide Beteiligte gaben an, dass die Lichtzeichenanlage für sie "grün" angezeigt habe. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Horneburger Polizei nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

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