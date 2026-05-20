Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Drochtersen sucht Eigentümer von E-Bike, Wohnhausbrand in Estebrügge

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Stade (ots)

1. Polizei Drochtersen sucht Eigentümer von E-Bike

Am heutigen Vormittag wurde in Drochtersen in der dortigen Grundschule ein E-Bike festgestellt, für das bisher kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte.

Die Ermittler der Drochtersener Polizei suchen jetzt den rechtmäßigen Eigentümer des hier abgebildeten weißen Elektro-Klapp-Fahrrades der Marke CLARA und bittet diesen, sich bei der dortigen Polizeistation unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Wohnhausbrand in Estebrügge

Am heutigen Vormittag gegen 09:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand in eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Estebrügge im Nelkenweg gemeldet. Als die ersten der ca. 80 eingesetzten Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren aus Estebrügge, Moorende, Königreich, Hove und vom ersten Zug der Feuerwehr Buxtehude an der Einsatzstelle eintrafen, dran dichter Qualm aus dem Gebäude. Die Feuerwehrleute konnten dann unter schwerem Atemschutz in das Haus vordringen und den Brand im Kinderzimmer löschen, bevor er sich auf weitere Räume ausbreiten konnte. Durch den Rauch wurden sämtlich Räume in dem Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen und das Haus ist zur Zeit unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr wird der Schaden auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause, der vorsorglich mit alarmierte Rettungseinst brauchte nicht tätig werden. Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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