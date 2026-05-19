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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mit Auto frontal gegen Baum geprallt - Fahrer leicht verletzt

POL-STD: Mit Auto frontal gegen Baum geprallt - Fahrer leicht verletzt
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Stade (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag gegen kurz vor 17:00 h kam es auf der Landesstraße 130 in der Gemarkung Grundoldendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde.

Der Fahrer des Opel Astra Kombi aus Buxtehude war mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße aus Richtung Apensen in Richtung Grundoldendorf unterwegs und dann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

An seinem Auto entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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