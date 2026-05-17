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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen auf Gelände der Kommunalen Betriebe Stade in mehrere Hallen ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht Freitag auf Samstag in Stade gewaltsam auf das Gelände der Kommunalen Betriebe Stade in der Straße "Auf der Koppel" gelangt, nachdem zuvor der Zaun geöffnet wurde.

Auf dem Gelände wurden dann mehrere Lagerhallen der Kommunalen Betriebe sowie einer dort auf Grundstück ansässigen Tiefbauhandelsfirma aufgebrochen und anschließend durchsucht. Mit einem Fahrzeug haben der oder die Täter dann den Zaun an der Zufahrt aufgedrückt, so dass sie das Gelände mit dem Diebesgut dann anschließend verlassen konnten.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Einbrecher mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen um erbeuteten Gerätschaften abtransportieren zu können.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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