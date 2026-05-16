Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefeld am Freitagvormittag

Stade (ots)

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Freitag zwischen 08:00 h und 12:00 h in Harsefeld im Bornweg nach dem Öffnen einer Terrassentür in das Innere einer dortigen Erdgeschosswohnung eingedrungen und habe anschließend sämtliche Räume durchsucht.

Neben Bargeld und Schmuck konnten der oder die Täter auch mehrere elektronische Geräte erbeuten und anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

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