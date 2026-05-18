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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigten geparkte Fahrzeuge und schlagen Kellerfenster in Stade ein, Hyundai in Ahrenswohlde entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte beschädigten geparkte Fahrzeuge und schlagen Kellerfenster in Stade ein

Am gestrigen Sonntagabend in der Zeit von 23:15 h bis 23:25 haben bisher unbekannte Täter in Stade in der Mittelstraße mehrere geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt. Bei einem VW-Bus wurde die Heckscheibe eingeschlagen und bei einem Opel Corsa und einem VW-Up der Lack zerkratzt. Anschließend haben der oder die Unbekannten dann noch in der Straße "Hinterm Teich" ein Kellerfenster an einem dortigen Bürogebäude eingetreten, bevor sie schließlich in der Hospitalstraße nach dem Rütteln an einem Garagentor dann bei einem Toyota Yaris ebenfalls die Heckscheibe zerstört haben. Anschließend flüchteten der oder die Täter in Richtung Bahnhof Stade.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht jetzt aufmerksame Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Hyundai in Ahrenswohlde entwendet

Unbekannte Autodiebe haben in der Zeit von Samstag, den 16.05., zwischen 12:30 h und 19:30 h in Ahrenswohlde einen dort auf dem Hof eines Autohauses abgestellten PKW entwendet. Der weiße Hyundai i 30 hat das Kennzeichen STD-YY270 und stellt einen Wert von ca. 10.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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