Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Bedrohung in Krankenhaus - Polizeieinsatz erforderlich (0103455/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 27.04.2026 kam es gegen 12:00 Uhr im Krankenhaus zu einem Polizeieinsatz. Ein 59-jähriger Patient bedrohte eine 62-jährige Mitarbeiterin mit einer Schere und äußerte verbale Drohungen. Trotz mehrfacher Aufforderung legte der Mann das Werkzeug nicht ab. Auch gegenüber der herbeigerufenen Polizei zeigte sich der Mann aggresiv und bedrohlich. Die Beamten setzten schließlich Reizstoff ein, überwältigten und fixierten den Mann. Verletzt wurde niemand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (DL)

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