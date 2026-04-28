Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Besonders schwerer Diebstahl eines Spezialtransporters (0103083/2026)

Greiz (ots)

Hohenleuben. In der Zeit vom 26.04.2026, 11:00 Uhr bis 27.04.2026, 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Autohausgelände einen verschlossenen Spezialtransporter (VW T6 mit Abschleppaufbau). Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich gesichert in einem Tresor im Autohaus. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs liegt bei über 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt, hat das Fahrzeug bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Transporters geben können. (DL)

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