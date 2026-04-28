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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Besonders schwerer Diebstahl eines Spezialtransporters (0103083/2026)

Greiz (ots)

Hohenleuben. In der Zeit vom 26.04.2026, 11:00 Uhr bis 27.04.2026, 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Autohausgelände einen verschlossenen Spezialtransporter (VW T6 mit Abschleppaufbau). Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich gesichert in einem Tresor im Autohaus. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs liegt bei über 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt, hat das Fahrzeug bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Transporters geben können. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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