Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unbekannte sprühen Graffiti an mehreren Hauswänden (0102172/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 25. April 2026 wurden in Altenburg an zwei unterschiedlichen Orten Graffiti gesprüht. Zwischen 11:00 und 19:15 Uhr hinterließen unbekannte Täter in der Geraer Straße einen Schriftzug "WeR" in orangener Sprühfarbe auf einer Hauswand. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. In der Nacht, gegen 02:56 Uhr, hatten ebenfalls unbekannte Täter die Fassade eines Wohnhauses in der Puschkinstraße mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet. Dabei wurden zwei Schriftzüge, darunter der Schriftzug "Dynamo" und ein weiterer unleserlicher Text, hinterlassen. Auch hier kann der Sachschaden noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tatverantwortlichen geben können. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell