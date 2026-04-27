Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Pyrotechnik (0102769/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am frühen Morgen des 27. April 2026, gegen 03:05 Uhr, kam es an einem Zigarettenautomaten in der Albert-Levy-Straße Ecke Bonhoefferstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter führten vermutlich einen Böller in das Ausgabefach des Automaten ein, der dort explodierte und erheblichen Sachschaden verursachte. Aus den ersten Ermittlungen geht hervor, dass keine Zigaretten entwendet wurden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen eingeleitet und erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 03447 4710. (DL)

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