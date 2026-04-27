LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit verletztem Mopedfahrer (0101443/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am 24. April 2026, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße / Nahmacherstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 57-jährige Mopedfahrer und zog sich eine Armfraktur zu. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 500 Euro. Die Polizei Greiz hat den Unfall aufgenommen und führt entsprechende Ermittlungen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell