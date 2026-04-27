PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit verletztem Mopedfahrer (0101443/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 24. April 2026, gegen 13:35 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße / Nahmacherstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 57-jährige Mopedfahrer und zog sich eine Armfraktur zu. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 500 Euro. Die Polizei Greiz hat den Unfall aufgenommen und führt entsprechende Ermittlungen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 08:32

    LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Pyrotechnik (0102769/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am frühen Morgen des 27. April 2026, gegen 03:05 Uhr, kam es an einem Zigarettenautomaten in der Albert-Levy-Straße Ecke Bonhoefferstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter führten vermutlich einen Böller in das Ausgabefach des Automaten ein, der dort explodierte und erheblichen Sachschaden verursachte. Aus den ersten Ermittlungen geht hervor, dass keine Zigaretten entwendet ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer gestürzt (0101854/2026)

    Langenleuba-Niederhain (ots) - Am Samstag gegen halb 12 ging bei der Rettungsleitstelle Gera ein Notruf zu einem Verkehrsunfall auf der L1357 zwischen den Ortslagen Lohma und Langenleuba-Niederhain ein, laut Mitteilung kam hierbei ein Kraftradfahrer zu Schaden. Im gemeinsamen Einsatz der Polizei mit der Feuerwehr und den Rettungskräften konnte ca. 100 m vor der Ortslage Langenleuba-Niederhain der gestürzte 44-jährige ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 12:00

    LPI-G: (LK ABG) Helfer bedroht (0102302/2026)

    Gößnitz (ots) - Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurden ein 54-jähriger Mann und seine 36-jährige Begleiterin auf eine augenscheinlich im Gesicht verletze Person in der Dammstraße in Gößnitz aufmerksam. Als sich die beiden zu dem Verletzten begaben, um diesem ihre Hilfe anzubieten, bedrohte der 61-Jährige die Helfer mit einem Hammer und beleidigte diese. Durch die eingesetzten Beamten und den Rettungsdienst konnte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren