Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer gestürzt (0101854/2026)

Langenleuba-Niederhain (ots)

Am Samstag gegen halb 12 ging bei der Rettungsleitstelle Gera ein Notruf zu einem Verkehrsunfall auf der L1357 zwischen den Ortslagen Lohma und Langenleuba-Niederhain ein, laut Mitteilung kam hierbei ein Kraftradfahrer zu Schaden. Im gemeinsamen Einsatz der Polizei mit der Feuerwehr und den Rettungskräften konnte ca. 100 m vor der Ortslage Langenleuba-Niederhain der gestürzte 44-jährige Fahrer mit seiner MZ versorgt werden. Aus bisher unbekannter Ursache verlor dieser nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte über die Gegenfahrbahn ins angrenzende Feld. Der Fahrer blieb hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt, das Kraftrad hingegen war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell