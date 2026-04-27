Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Moped und Pkw (0102568/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 26. April 2026, gegen 16:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße / Ludwig-Jahn-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Mopedfahrer kollidierte beim Abbiegen in die Friedrich-Engels-Straße mit dem PKW eines 50-Jährigen, der die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Kleinwolschendorfer Straße befuhr. Der Mopedfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und zog sich eine Oberschenkelfraktur zu. Der 50-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Der Mopedfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Greiz ermittelt zum Unfallhergang. (DL)

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