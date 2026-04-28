LPI-G: (LK ABG) Ödlandbrand (0103947/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 25. April 2026 wurden in Altenburg an zwei unterschiedlichen Orten Graffiti gesprüht. Zwischen 11:00 und 19:15 Uhr hinterließen unbekannte Täter in der Geraer Straße einen Schriftzug "WeR" in orangener Sprühfarbe auf einer Hauswand. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. In der Nacht, gegen 02:56 Uhr, hatten ebenfalls ...

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