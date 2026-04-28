LPI-G: (LK ABG) Ödlandbrand (0103947/2026)
Altenburg (ots)
Gößnitz. Am Montagabend (27.04.2026) gegen 20:45 Uhr kam es entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Gößnitz und Hainichen zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Unbekannte Täter entzündeten etwa 100 Quadratmeter Ödland (Laubfläche). Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bezifferbar. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
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