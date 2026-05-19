Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Fahrradeigentümer

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Stade (ots)

Im Rahmen eines derzeit bei der Polizei Stade laufenden Ermittlungsverfahrens wurden durch die Ermittler zwei Fahrräder sichergestellt, für die die Herkunft und die Eigentumsverhältnisse derzeit nicht geklärt sind. Die Polizei fragt nun:

"Wem gehören die hier abgebildeten Fahrräder oder wer kann Hinweise zu deren Herkunft gegen?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

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