Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Angeblicher Microsoft-Kundendienst ruft an - Geschädigte erlauben Fernzugriff auf Computer - Betrüger buchen Geld ab

Stade (ots)

In den vergangenen Tagen häufen sich bei der Stader Polizei die Anzeigen von Geschädigten, die Anrufe von einer angeblichen Kundenhotline der Firma MICROSOFT erhalten hatten.

Die Mitarbeiter an der Hotline hatten dann von angeblichen Systemproblemen gesprochen und die meiste lebensälteren Geschädigten geschickt dazu überredet, ihnen einen Fernzugriff auf ihre Rechner zu gewähren.

Anschließend wurden dann jeweils mehrere hundert Euro von den jeweiligen Konten der Betroffenen abgebucht.

Insgesamt ist bei den Fällen ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Lassen Sie sich nicht auf derartige angebliche Kundenhotline-Anrufe ein und legen sie einfach auf. Geben sie auf keinen Fall am Telefon irgendwelche Fernzugriffe auf ihre Computer für fremde Anrufer frei. Informieren sie auch ihre Angehörigen, Nachbarn und Freunde über diese Betrugsmasche und melden sie Fälle bei der Polizei"

MICROSOFT schreibt auf ihrer offiziellen Seite dazu:

"Microsoft wird Sie nie proaktiv anrufen, um unerwünschten PC- oder technischen Support bereitzustellen. Wenn Sie einen Anruf erhalten, der behauptet, von Microsoft zu sein, oder ein Popupfenster auf Ihrem PC mit einer gefälschten Warnmeldung und einer Telefonnummer sehen, um anzurufen und Ihr "Problem" zu beheben, ist es besser, sicher zu sein und keine Links zu klicken oder persönliche Informationen anzugeben."

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