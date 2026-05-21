Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Engelschoff und Ahrenwohlde

Stade (ots)

1. Einbrecher in Engelschoff schleichen sich ein

Am Dienstag, den 19.05. haben sich bisher unbekannte Einbrecher zwischen 13:00 h und 14:00 h in Engelschoff in der Hauptstraße über einen Wintergarten in ein dortiges Bauernhaus eingeschlichen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Schlafzimmers wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt flüchteten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

2. Einbrecher in Ahrenswohlde

Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag, den 14.05. zwischen 11:00 h und 14:15 h in Ahrenswohlde in der Landstraße in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben verschiedene Schränke und Taschen durchsucht.

Mit Fotos, Papieren, Kontoauszügen sowie Schmuck und Bargeld als Beute konnten der oder die Unbekannten dann unbemerkt flüchteten.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 888260.

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