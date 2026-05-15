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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gebhardshain (ots)

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 00:20 Uhr im Meilerweg einen PKW Ford und dessen 60-jährigen Fahrzeugführer. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser mit rund 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Es wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet, und eine damit verbundene Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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