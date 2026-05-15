POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Melsbach (ots) - Bereits am 11.05.2026 kam es gegen 14:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rengsdorfer Straße in Melsbach. An der Kreuzung Rengsdorfer Straße/Auf der Hohl/Gartenstraße missachtete der Unfallverursacher den bevorrechtigten Rechtsabbieger, woraufhin dieser abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da nun die beiden Fahrzeuge auf der Rengsdorfer Straße hielten, musste die Fahrerin eines ...

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