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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zwischen Neschen und Rossbach/Wied

Neustadt/Wied (ots)

Die PI Straßenhaus führte in der vergangenen Woche vermehrte Verkehrskontrollen zwischen den Ortslagen Neustadt/Wied OT Neschen und Rossbach/Wied durch. Hintergrund der Kontrollmaßnahmen ist die Überwachung des bestehenden Durchfahrtsverbotes (geregelt durch Verkehrszeichen 250 und dem Zusatz "Anlieger frei bis Neschermühle"). Im Zuge der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer angehalten, kontrolliert und entsprechenden Verkehrsverstöße geahndet werden.

Es erfolgt nochmals der Hinweis, dass eine Durchfahrt lediglich für Anlieger "Neschermühle" gestattet ist.

Auch künftig wird die Einhaltung der bestehenden Regelungslage durch die PI Straßenhaus vermehrt kontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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