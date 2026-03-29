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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Zwei parallele Großeinsätze für die Feuerwehr Kiel

Kiel (ots)

Mehrere Anrufer*innen meldeten der Rettungsleitstelle gegen 17:30 Uhr (Sonntag, 29.03.2026) eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage in einem Hinterhof in der Gablenzstraße. Umgehend wurde der Löschzug der Hauptfeuerwache sowie Einheiten der Ostfeuerwache alarmiert. Fast zeitgleich gingen mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall auf dem Theodor-Heuss-Ring ein, wobei sich ein PKW überschlagen haben sollte. Hier wurden Einsatzkräfte der Ost- sowie Nordfeuerwache alarmiert.

Brandeinsatz Gablenzstraße

Ein PKW hatte in einer Garage in einem Hinterhof Feuer gefangen, die Flammen drohten zeitweise auf das Gebäude überzugreifen. Der Einsatzleiter entschied sich deshalb frühzeitig eine Alarmstufenerhöhung durchzuführen. Zur Unterstützung wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Russee hinzugezogen. Insgesamt waren vier Atemschutztrupps eingesetzt, die ein Übergreifen verhinderten und das Feuer schnell löschen konnten.

Verkehrsunfall Theodor-Heuss-Ring

Auf dem Theodor-Heuss-Ring wurde ein PKW gemeldet, der auf dem Dach liegen sollte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich glücklicherweise heraus, dass der PKW nur auf der Fahrzeugseite lag und keine technische Rettung erforderlich war. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Kieler Krankenhaus transportiert.

Weiterem Einsatze

Im Stadtgebiet unterstützte die Feuerwehr, während die beiden großen Einsätze liefen, den Rettungsdienst bei einem weiteren Einsatz. Die Feuerwachen der Berufsfeuerwehr wurden für die Zeit durch die Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf, Moorsee und Rönne besetzt.

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Feuerwehr Kiel
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Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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