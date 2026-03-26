Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Hilfeleistungseinsatz auf der B404 Höhe Kiel-Meimersdorf

Kiel (ots)

Gegen 10:15 Uhr ging in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein Notruf über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und einem beteiligten LKW auf der B404 Höhe der Abfahrt Neumeimersdorf ein. Daraufhin wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle alarmiert.

An der Einsatzstelle zeigte sich ein großes Trümmerfeld. Keine der beteiligten Personen war im Fahrzeug eingeklemmt. Eine technische Rettung war nicht notwendig, sodass sofort mit der umfangreichen medizinischen Versorgung begonnen werden konnte.

Aufgrund laufender Ermittlungen der Polizei machen wir zurzeit keine Angaben zum medizinischen Zustand der beteiligten Personen. Weitere Auskünfte erfolgen über die Polizei.

Aus einem der PKWs konnten die Einsatzkräfte einen Hund retten. Dieser wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Im Einsatz waren insgesamt 30 Personen von Hauptwache, Ostwache und Rettungsdienst.

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