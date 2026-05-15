POL-PDNR: Sachbeschädigung

Dierdorf (ots) - Am Dienstag, den 12.05.2026, kam es in Dierdorf gegen 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B413 auf Höhe des Kreisverkehrs am Aqua-Fit in Fahrtrichtung Herschbach. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines blauen Motorrades aus dem Westerwaldkreis erkannte zu spät den vor ihm bis zum Stillstand bremsenden grünen Toyota Aygo und fuhr diesem hinten auf. Im Anschluss entfernte sich dieser und ein ...

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