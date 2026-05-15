Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Melsbach

Melsbach (ots)

Bereits am 11.05.2026 kam es gegen 14:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rengsdorfer Straße in Melsbach. An der Kreuzung Rengsdorfer Straße/Auf der Hohl/Gartenstraße missachtete der Unfallverursacher den bevorrechtigten Rechtsabbieger, woraufhin dieser abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da nun die beiden Fahrzeuge auf der Rengsdorfer Straße hielten, musste die Fahrerin eines Kleinkraftrades ebenfalls abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Zweirad. Durch das Sturzgeschehen wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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