Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Dierdorf (ots)

Am Dienstag, den 12.05.2026, kam es in Dierdorf gegen 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B413 auf Höhe des Kreisverkehrs am Aqua-Fit in Fahrtrichtung Herschbach. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines blauen Motorrades aus dem Westerwaldkreis erkannte zu spät den vor ihm bis zum Stillstand bremsenden grünen Toyota Aygo und fuhr diesem hinten auf. Im Anschluss entfernte sich dieser und ein weiterer Motorradfahrer aus dem Kreis Neuwied mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Herschbach, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass niemand durch den Unfall verletzt wurde. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfall oder den beiden Motorradfahrern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

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