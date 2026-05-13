Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Firmengebäude in Asbach

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 12.05.2026, 16:30 Uhr bis 13.05.2026, 08:00Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Wilsberger Straße in Asbach. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang in das Firmeninnere. Die unbekannten Täter entwendeten größere Gerätschaften. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Diebstahl von Verkehrszeichen

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 11.05.2026 12:00Uhr bis 12.05.2026 15:00Uhr mehrere Verkehrsschilder entlang der Landesstraße 269 zwischen den Ortschaften Oberlahr und Peterslahr entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

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