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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Achtung, Betrüger "falsche Handwerker" unterwegs

Linz (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Linz sind falsche Handwerker aufgefallen, die angeblich Dienstleistungen im Bereich der Dachsanierung durchführen. Die Bürger werden u. a. durch Inserate in der örtlichen Presse aufmerksam gemacht. Die Kostenvoranschläge werden lediglich mündlich ausgesprochen und Firmensitze sind nicht bekannt. Die Tatverdächtigen sind zuletzt mit einem weißen Kastenwagen, mit Hamburger Kennzeichen, ohne jegliche Aufschrift, aufgefallen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-9430

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 12:24

    POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Neitersen (ots) - Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 20.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 23-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, der sein Fahrzeug zuvor in Neitersen, Rheinstraße, geführt hatte. Da der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erfolgte Einleitung eines Strafverfahrens. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

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  • 12.05.2026 – 14:59

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

    Weyerbusch (ots) - In der Zeit von Sonntag, 10.05.2026, 19.00 Uhr, bis Montag, 11.05.2026, 09.30 Uhr, kam es in Weyerbusch, Am alten Born, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von einem geparkten Pkw Toyota beide Kennzeichenschilder. Es handelte sich um Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK ...

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  • 12.05.2026 – 10:45

    POL-PDNR: Fahrzeugdiebstahl

    Dierdorf - Elgert (ots) - Im Verlauf der letzten Nacht, 11.-12.05.2026 gegen 01:50Uhr wurde in Dierdorf Elgert in der Straße "Fuchshege" ein Audi A6, Baujahr 2024, dunkelgrau, mit LM- Kennzeichen entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02634/952-110 oder an pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus 02634/952-110 ...

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