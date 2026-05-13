Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Achtung, Betrüger "falsche Handwerker" unterwegs

Linz (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Linz sind falsche Handwerker aufgefallen, die angeblich Dienstleistungen im Bereich der Dachsanierung durchführen. Die Bürger werden u. a. durch Inserate in der örtlichen Presse aufmerksam gemacht. Die Kostenvoranschläge werden lediglich mündlich ausgesprochen und Firmensitze sind nicht bekannt. Die Tatverdächtigen sind zuletzt mit einem weißen Kastenwagen, mit Hamburger Kennzeichen, ohne jegliche Aufschrift, aufgefallen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz erbeten.

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