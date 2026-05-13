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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neitersen (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 20.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 23-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, der sein Fahrzeug zuvor in Neitersen, Rheinstraße, geführt hatte. Da der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erfolgte Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 12.05.2026 – 14:59

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  • 12.05.2026 – 10:45

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