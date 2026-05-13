Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Neitersen (ots)
Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 20.30 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 23-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, der sein Fahrzeug zuvor in Neitersen, Rheinstraße, geführt hatte. Da der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erfolgte Einleitung eines Strafverfahrens.
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