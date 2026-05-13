POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neuwied (ots) - Am 11.05.26 gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der B256 von Rengsdorf in Fahrtrichtung Neuwied in Höhe der Anschlussstelle Torney ein Verkehrsunfall. Aufgrund eines kurz vor ihm einscherenden PKW, muss der Geschädigte seine gefahrene Geschwindigkeit drastisch reduzieren. Dabei verliert er die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert rechtsseitig mit der Schutzplanke. Am PKW entsteht erheblicher ...

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