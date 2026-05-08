Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Verkehrskontrolle des gewerblichen Personenverkehrs

Weiterfahrt bei Fahrzeug zur Beförderung von Menschen mit Beeinträchtigungen untersagt

Saarbrücken / Völklingen (ots)

Am heutigen Freitag (08. Mai 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei in Völklingen einen Kleinbus. Aufgrund massiver Mängel mussten die Beamten vor Ort die Weiterfahrt untersagen.

Beamte des Verkehrsdienstes West stellten heute Vormittag bei einer Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs einen ohne Fahrgäste im fließenden Verkehr fahrenden Kleinbus in Völklingen fest. An dem Fahrzeug wiesen die Reifen der Vorderachse nicht die erforderliche Profiltiefe auf.

Der Transporter wird täglich zur Beförderung von Personen mit Einschränkungen von zu Hause zu einer entsprechenden Facheinrichtung und umgekehrt eingesetzt.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass die für das Fahrzeug erforderliche Haftpflichtversicherung seit mehreren Monaten erloschen war. Die Kontrollkräfte untersagten daher an Ort und Stelle die Weiterfahrt.

Gegen den verantwortlichen Unternehmer sowie den 63-jährigen Fahrzeugführer aus dem Regionalverband Saarbrücken wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren wird die zuständige Genehmigungsbehörde über den Vorfall unterrichtet.

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