Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach der Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (02.05.2026) fand im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Begegnung der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim statt. Die Polizei Saarland war mit starken Kräften im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Hierbei erhielt die saarländische Polizei Unterstützung aus den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Polizei zieht nach dem Einsatz eine durchwachsene Bilanz.

Bereits vor dem Spiel kam es bei der Anfahrt der Gästefans zu einem Zwischenfall, als ein Fanbus auf der A 620 im Bereich der "Alten Brücke" stoppte und vereinzelt Personen ausgestiegen waren. Die Polizei konnte durch ein schnelles Eingreifen die Personen wieder dazu bewegen, in den Bus zurückzukehren, so dass dieser weiter in Richtung Stadion begleitet werden konnte. Zudem musste der Bereich um den Bahnhof von Einsatzkräften der Polizei gesichert werden, um ein Aufeinandertreffen der Fangruppierungen zu verhindern. Hierzu wurden mehrere Platzverweise erteilt.

Bei der anschließenden Fanbegleitung vom Bahnhof zum Stadion waren mehrere Sperrmaßnahmen mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen erforderlich. Während der Begleitung kam es vereinzelt zu Flaschenwürfen von Gästefans - auch in Richtung der eingesetzten Beamten. Verletzt wurde hierdurch niemand.

Beim Einlass in das Stadion weigerte sich die aktive Fanszene des Heimvereins das Stadion zu betreten. Grund hierfür war die sichtbare Präsenz von polizeilichen Einsatzkräften im Bereich der Saarlandhalle. Nach einem Kooperationsgespräch konnte die Situation vor Ort beruhigt werden und die Fans suchten im Anschluss das Stadion auf.

Während des Spiels kam es zu einem körperlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin eines Getränkestands im Heimbereich. Die Mitarbeiterin wurde hierdurch leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Kurz vor Spielende kam es aus dem Gastbereich mehrfach zum Zünden von Böllern. Zudem gab es gegenseitige Provokationen zwischen dem angrenzenden Heimbereich mit Fans aus dem Gästebereich. Durch den Ordnungsdienst wurden in der Folge fünf Zuschauer aus dem Heimbereich des Stadions verwiesen. Nach Übersteigen der Absperrung durch einen Fan im Bereich der Gegentribüne und dem Betreten des Spielfelds, wurde dieser durch den Sicherheitsdienst festgestellt und aus dem Stadion geführt. Hiernach kam es auch zum Übersteigen des Zauns eines Gästefans. Dieser wurde durch polizeiliche Einsatzkräfte gesichert und an den Sicherheitsdienst überstellt.

Die Begleitung der Gästefans zum Bahnhof verlief ohne größere Störungen. Im Umfeld des Bahnhofs kam es vereinzelt zum Aufeinandertreffen von Fans der beiden Vereine, wodurch die Polizei mehrfach eingreifen und die Gruppierungen trennen musste. Hierzu wurden mehrere Platzverweise erteilt.

Die Sperrung der Camphauser Straße wurde gegen 17:05 Uhr aufgehoben und für den Verkehr wieder freigegeben.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell