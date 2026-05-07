Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach zwei Einbruchsversuchen in Rehlingen und Merzig

Tatverdächtiger in Frankreich festgenommen

Rehlingen/Merzig (ots)

Gleich zwei Einbruchsversuche wurden der Polizei am gestrigen Tag zwischen 12:20 Uhr und 13:35 Uhr in Rehlingen-Siersburg sowie in Merzig-Hilbringen gemeldet. Nach Hinweisen auf ein Fluchtfahrzeug mit französischen Kennzeichen sowie der Grenznähe der beiden Tatörtlichkeiten, ersuchte die Polizei Saarland über das Gemeinsame Zentrum in Luxemburg die französische Polizei um Mitfahndung. So konnte das zuvor gesehene Fluchtfahrzeug durch die Polizei in Frankreich aufgenommen werden. Ein 25-jähriger Südamerikaner wurde festgenommen. Die Fahndung nach den weiter unbekannten Mittätern verlief bislang ohne Erfolg.

Gegen 12:20 Uhr begaben sich mehrere unbekannte Männer zum rückwärtigen Bereich eines freistehenden Einfamilienhauses in Rehlingen-Siersburg. Dort gingen sie ein Fenster mittels Hebelwerkzeug an. Eine aufmerksame Nachbarin störte die Personen, so dass diese von einer weiteren Tatbegehung abließen und sich in unbekannte Richtung entfernten.

Gegen 13:35 Uhr störte die Bewohnerin eines Anwesens in Merzig-Hilbringen ebenfalls mehrere unbekannte Männer beim Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln. Als diese die Anwesenheit der Bewohnerin bemerkten, flüchteten die Unbekannten mit einem grauen Kastenwagen mit französischen Kennzeichen in Richtung Frankreich.

Auf Grund des möglichen Bezugs nach Frankreich informierte die Polizei Saarland über das "Gemeinsame Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Luxemburg" die französische Polizei. Deren Einsatzkräfte meldeten gegen 14:50 Uhr, dass man das besagte Fahrzeug feststellen sowie einen Insassen festnehmen konnte. Bei dem Insassen handelte es sich um einen 25-Jährigen mit südamerikanischer Herkunft. Dieser befindet sich auf Grund des dringenden Tatverdachts wegen des mehrfachen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls seither in Frankreich in Haft und wartet dort nun auf seine Auslieferung nach Deutschland.

Innenminister Reinhold Jost lobte die gute Zusammenarbeit der Polizei Saarland mit den französischen Kolleginnen und Kollegen: "Durch die kurzen Meldewege und die hervorragende Zusammenarbeit - insbesondere über das Gemeinsame Zentrum in Luxemburg - gelang ein schneller Fahndungserfolg und ein Tatverdächtiger konnte zügig festgenommen werden. Dieser Fall zeigt erneut wie wichtig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ist. Aber auch das umsichtige Handeln einer Nachbarin in Rehlingen ist besonders erwähnenswert, da hierdurch ein Einbruch verhindert wurde."

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Saarland erneut auf die Präventionsmaßnahme "Vorsicht! Wachsamer Nachbar" hin. Durch gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft - wie in dem Fall in Rehlingen geschehen - können Einbrüche effektiv verhindert werden.

Im Anschluss durchgeführte Fahndungsmaßnahmen nach den weiteren flüchtigen Personen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Personen werden folgendermaßen be-schrieben:

- männlich - ca. 25-30 Jahre alt - ca. 175 bis 180 cm groß - überwiegend dunkel gekleidet

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Saarbrücken, Tel.: 0681/962-2133, zu melden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

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