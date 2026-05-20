Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Mittelstraße - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 14.05.2026, 20:00 Uhr, und Freitag, dem 15.05.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Insignia. Der Pkw stand zur Tatzeit in Höhe der Hausnummer 5. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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