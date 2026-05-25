Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Pfingstmarkt Neukloster - Resume der Polizei

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am heutigen Abend geht der 147. traditionelle Pfingstmarkt in Neukloster zu Ende. Die Veranstalter schätzen, dass ca. 110.000 Besucherinnen und Besucher das Pfingstwochenende genutzt und das größte Pfingstvolksfest im Norden besucht haben.

Die Polizei, die ebenfalls extra für den Pfingstmarkt eine mobile Wache an dem Volksfestgelände besetzt hatte, ist ebenfalls zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. "Insgesamt war das ein erfreuliche ruhiger und friedlicher Verlauf für die eingesetzten Kräfte aus den verschiedenen Dienststellen im Landkreis Stade" so Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu.

Neben über 60 Identitätsfeststellungen, 13 Platzverweisen gegen Betrunkene oder randalierende Personen und 86 Jugendschutzkontrollen mussten die Beamten nur sieben Straftaten erfassen, davon handelte es sich um drei Körperverletzungen, einen Diebstahl eines Mobiltelefons einmal der Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln und zweimal Verkehrsunfallflucht am Rande der Veranstaltung.

Am Samstag fiel ein 21-Jähriger bei einer Bollerwagentour mit über 2.7 Promille Atemalkohol auf und musste von der Polizei betreut werden.

Ein junger Heranwachsender hatte in der für das gesamte Volksfest zur Messerverbotszone erklärte Gebiet ein Messer dabei und muss nun mit einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Daneben wurden noch ca. 10 Fundsachen bei der Polizei abgegeben und die Verlierer können sich in den kommenden Tagen mit der Buxtehuder Wache und danach mit dem Fundbüro der Hansestadt Buxtehude in Verbindung setzen, um ihr Eigentum wieder zurück zu erhalten.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell