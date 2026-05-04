Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Volltrunken durch das Maiwochenende

Thüringer Autobahnen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zugleich drei Trunkenheitsfahrten auf Thüringer Autobahnen. Alle drei Fahrzeugführer stunden hierbei unter erheblichen Alkoholeinfluss.

Auf der A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen wurde Samstagsnacht durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Pkw VW, mit auffälliger Fahrweise, im Rennsteigtunnel gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und die polizeilichen Folgemaßnahmen durchgeführt.

Auf der A 9 in Fahrtrichtung München meldete sich der Fahrzeugführer eines Pkw Audi am Sonntagnachmittag selbstständig bei der Polizei und meldete seinen Unfall kurz nach dem Hermsdorfer Kreuz. Dabei versuchte er die Schuld vorerst abzuweisen. Ein Atemalkoholtest brachte dann jedoch ein Ergebnis von 2,1 Promille zum Vorschein. Bei dem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nur zu Sachschäden von circa 4.000 EUR.

Am Sonntagabend kam es dann zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen an der Anschlussstelle Rentwertshausen. Ein Audi wollte ab- und ein Lkw auf die A71 auffahren. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Alkoholgeruch bei dem 44-jährigen Audi-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,7 Promille zu Tage. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

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