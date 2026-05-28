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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von fünf Einbrüchen in Boote in Stader Bootsclub

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht zwischen 01:00 h und 01:20 h in Stade in der Straße Butendiek auf das Gelände des dortigen Motor- und Yachtclubs gelangt und haben die Bootsanleger betreten.

Dort wurden von ihnen dann in mindestens fünf Fällen dort angelegte Boote aufgebrochen indem Luken, Türen, Bootsfenster oder Planenverdecke gewaltsam geöffnet wurden.

Am letzten Tatort wurde der zu der Zeit im Boot schlafende Eigner geweckt und die Unbekannten flüchteten mit einem PKW in unbekannte Richtung.

Was bei den anschließenden Dursuchungen im Inneren der Boote dann erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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