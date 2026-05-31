Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Nachmittäglicher Einbruch in Apotheke

Stade (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Herrenstraße ein. Das gewaltsame Eindringen erfolgte über ein rückwärtiges Fenster. Im Inneren der Geschäftsräume wurde weiterer Sachschaden verursacht. Diebesgut erlangten der oder die Täter jedoch offenbar nicht. Die Tatortgruppe aus Stade führte eine Spurensuche und -sicherung durch. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470.

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