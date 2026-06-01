POL-HA: Schlägerei zwischen mehreren Männern
Hagen-Altenhagen (ots)
In Altenhagen schlugen am Samstagabend (30.05.2026) mehrere Männer auf offener Straße aufeinander ein. Etwa gegen 20.50 Uhr trafen die Beteiligten am Märkischen Ring zusammen. Laut Zeugen stand ein Auto vor einer grünzeigenden Ampel und setzte seine Fahrt nicht fort, da sich der Fahrer mit einem Fußgänger unterhielt.
Der Fahrer des dahinter befindlichen Wagens stieg aus und sprach die Männer an, da er weiterfahren wollte. Im Zuge dessen entwickelte sich ein Streit und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Schließlich waren rund 15 Männer beteiligt, die auf dem Gehweg aufeinander einschlugen und -traten. Ein 42 Jahre alter Beteiligter trug mehrere Verletzungen davon, unter anderem im Gesicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Dort wurde auch die Polizei hinzugezogen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schalteten die Kriminalpolizei ein.
Zu der Tat kursiert nach polizeilichen Erkenntnissen ein Video. Der Inhalt des Videos wird in den Ermittlungen berücksichtigt. (rst)
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