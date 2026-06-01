Polizei Hagen

POL-HA: Fahrgast wird Bus verwiesen und bedroht Fahrer

Hagen-Mitte (ots)

Ein Busfahrer wurde am Samstag (30.05.2026) von einem Fahrgast bedroht, nachdem dieser dem Bus verwiesen wurde.

Der Fahrgast stieg am Vormittag in Herdecke in den Bus ein und telefonierte während der Fahrt derart laut, dass sich andere Insassen gestört fühlten. Der 48-jährige Busfahrer wies den Mann mehrfach darauf hin, leiser zu telefonieren. Da er nicht auf den 48-Jährigen einging, wurde er um etwa 11.45 Uhr auf Höhe der Fuhrparkbrücke dem Bus verwiesen. Der aufgebrachte Mann bedrohte den Fahrer mit den Worten "Wir werden uns wiedersehen" und trat außerhalb des Busses gegen die Tür. Zudem begab er sich zur Fahrerseite und versuchte, den Busfahrer anzuspucken.

Dieser meldete den Vorfall der Polizei, die gegen den noch unbekannten Mann eine Strafanzeige fertigte und die Ermittlungen aufgenommen hat. (rst)

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