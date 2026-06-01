PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Fahrgast wird Bus verwiesen und bedroht Fahrer

Hagen-Mitte (ots)

Ein Busfahrer wurde am Samstag (30.05.2026) von einem Fahrgast bedroht, nachdem dieser dem Bus verwiesen wurde.

Der Fahrgast stieg am Vormittag in Herdecke in den Bus ein und telefonierte während der Fahrt derart laut, dass sich andere Insassen gestört fühlten. Der 48-jährige Busfahrer wies den Mann mehrfach darauf hin, leiser zu telefonieren. Da er nicht auf den 48-Jährigen einging, wurde er um etwa 11.45 Uhr auf Höhe der Fuhrparkbrücke dem Bus verwiesen. Der aufgebrachte Mann bedrohte den Fahrer mit den Worten "Wir werden uns wiedersehen" und trat außerhalb des Busses gegen die Tür. Zudem begab er sich zur Fahrerseite und versuchte, den Busfahrer anzuspucken.

Dieser meldete den Vorfall der Polizei, die gegen den noch unbekannten Mann eine Strafanzeige fertigte und die Ermittlungen aufgenommen hat. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 08:26

    POL-HA: Raubdelikt - Täter durch aufmerksame Zeugen gestellt

    Hagen (ots) - Am Samstagabend (30.05.2026) gegen 20:30 Uhr wurde eine 61-jährige Hagenerin Opfer eines Raubdelikts in der Hagener Innenstadt. Die Frau befand sich gemeinsam mit ihrem Ehemann im Bereich des Emilienplatzes, als sich ein 18-jähriger Hagener von hinten näherte und ihr mehrere Goldketten vom Hals riss. Im Zuge der Tat stieß der Tatverdächtige die Geschädigte zu Boden. Die 61-Jährige erlitt dabei leichte ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 09:48

    POL-HA: Alleinunfall mit E-Bike - Fahrer stark alkoholisiert

    Hagen (ots) - Hagen - Ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer verletzte sich am späten Freitagabend (29.05.2026) bei einem Alleinunfall auf der Hohle Straße leicht. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Hagener gegen 23:10 Uhr mit seinem E-Bike die Hohle Straße bergab. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 08:45

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Baum stoppt Hyundai in Vorgarten

    Hagen (ots) - Hagen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenlimburger Straße sind am Freitagmittag (29.05.2026) zwei Personen leicht verletzt worden. Ein beteiligter Pkw kam von der Fahrbahn ab und wurde erst durch einen Baum in einem Vorgarten gestoppt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 61-jähriger Hagener mit seinem Hyundai sowie ein 19-jähriger Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren