Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall mit E-Bike - Fahrer stark alkoholisiert

Hagen (ots)

Hagen - Ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer verletzte sich am späten Freitagabend (29.05.2026) bei einem Alleinunfall auf der Hohle Straße leicht. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Hagener gegen 23:10 Uhr mit seinem E-Bike die Hohle Straße bergab. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und fiel auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der 37-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch, eine verwaschene Aussprache sowie Gleichgewichtsstörungen bei dem Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Die Auswertung wird den genauen Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt ergeben. Sollte sich der hohe Alkoholgehalt bestätigen, muss der Mann mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen. Dies kann auch den Entzug der Fahrerlaubnis sowie eine Sperrfrist für das Führen von Kraftfahrzeugen umfassen. Das beschädigte E-Bike wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(HW)

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