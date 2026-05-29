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Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach schwerem Raub am Hauptbahnhof gesucht - Drei unbekannte Täter flüchten mit Pappkartons

Hagen-Mitte (ots)

Insgesamt drei bislang unbekannte Täter raubten am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) mehrere mit E-Zigaretten gefüllte Kartons aus dem Auto eines 41-jährigen Mannes am Hauptbahnhof. Gegen 12.50 Uhr standen der Mann und seine beiden Mitfahrer mit ihrem Auto an einer Ampel am Graf-von-Galen-Ring auf Höhe des Busbahnhofes. Ersten Erkenntnissen zufolge näherten sich die drei unbekannten Täter dem PKW. Einer von ihnen bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe und sagte "Lassen Sie mich Ihr Auto ausräumen!". Die drei Täter erbeuteten mehrere Kartons, in denen sich sogenannte Vapes befanden. Wie der 41-Jährige später den Polizeibeamten mitteilte, hatte er die E-Zigaretten im Wert von etwa 3.000 Euro in seinem Auto, weil er als Vertreiber tätig ist. Die Unbekannten flüchteten in Richtung der Werdestraße. Sie werden auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt. Der Mann, der die Pistole in der Hand hielt, hatte einen Bart und trug eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Täter hatte braune Haare, trug ebenfalls eine Umhängetasche und war mit einem Oberteil in Jeansoptik bekleidet. Der dritte Unbekannte trug ein grünes T-Shirt sowie eine Kappe. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des schweren Raubes und fragt: Wer kann sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen oder ist auf drei Männer aufmerksam geworden, die im Umfeld des Hauptbahnhofes oder in Altenhagen mit mehreren Kartons unterwegs waren? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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