Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße Im Rothenbusch wurde am 09.05.2026 im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr ein grauer Ford mit PS-Kennzeichen, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am geparkten Fahrzeug wurde ein Sachschaden im Heckbereich verursacht. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

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