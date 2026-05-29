Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche werfen Gegenstände von Parkhausdach

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Jugendliche warfen am Donnerstagabend (28.05.2026) Gegenstände von dem Dach eines Parkhauses in der Innenstadt und trafen damit weitere Jugendliche. Gegen 19.40 Uhr saßen die vier Minderjährigen (16, 16, 15, 14) auf einer Bank im Volkspark und wurden plötzlich von mehreren Kieselsteinen getroffen. Eine der 16-Jährigen wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Bei einem Blick nach oben erkannten sie mehrere Personen, die im weiteren Verlauf auch Münzen und eine Getränkedose von dem Dach des angrenzenden Parkhauses hinunterwarfen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen in dem Parkhaus einen 16- und einen 17-jährigen Tatverdächtigen an und leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

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