Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen richtet strategische Fahndung im Umfeld des Hauptbahnhofs ein

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Hagen-Mitte (ots)

Die Polizei Hagen richtet ab dem 01.06.2026 im Umfeld des Hagener Hauptbahnhofs eine strategische Fahndung auf Grundlage des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen ein. Die Maßnahme ist auf vier Wochen bis zum 28.06.2026 befristet.

Der Bereich rund um den Hauptbahnhof gehört seit Jahren zu den Schwerpunkten polizeilicher Arbeit in Hagen. Dort finden regelmäßig Kontrollmaßnahmen, Schwerpunkteinsätze und Präsenzmaßnahmen statt. Mit der strategischen Fahndung erweitert die Polizei zeitweise ihre Handlungsmöglichkeiten in einem klar festgelegten Bereich.

Die Maßnahme ist keine Reaktion auf eine plötzliche Verschlechterung der Sicherheitslage, sondern ergänzt die bereits seit vielen Jahren bestehende Schwerpunktarbeit und basiert auf einer fortlaufenden polizeilichen Lagebewertung. Dabei haben sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass bestimmte Straftaten im Bereich der Gewalt-, Betäubungsmittel- und Messerkriminalität im Umfeld des Hauptbahnhofs weiterhin auftreten können.

Ziel der Maßnahme ist es, solche Straftaten frühzeitig zu verhindern, kriminalitätsrelevante Strukturen konsequent zu bearbeiten und zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Die strategische Fahndung ermöglicht es Einsatzkräften der Polizei innerhalb des festgelegten Bereichs, Personen anzuhalten, Identitäten festzustellen sowie Fahrzeuge und mitgeführte Gegenstände in Augenschein zu nehmen. Solche Kontrollen können für die Dauer der Maßnahme auch unabhängig von einem konkreten Tatverdacht erfolgen. Sämtliche Maßnahmen unterliegen dabei dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Während des Zeitraums wird es im Umfeld des Hauptbahnhofs zu verstärkten polizeilichen Kontrollen kommen. Die Maßnahme wird fortlaufend evaluiert.

Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende Straßen und ist zudem der beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen: Altenhagener Brücke, Am Hauptbahnhof, Am Widey, Bahnhofstraße, Berliner Platz, Gerberstraße, Grabenstraße, Graf-von-Galen-Ring, Hindenburgstraße, Hugo-Preuß-Straße, Karl-Marx-Straße, Körnerstraße (Nr. 48-100), Martin-Luther-Straße, Neumarktstraße, Stresemannstraße, Wehrstraße, Werdestraße. (sch)

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